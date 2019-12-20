Премьер-лига
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Президент УПЛ в апреле уйдет в отставку
Футбольный функционер из Швейцарии, Томас Гримм, который с 2018 возглавляет Украинскую Премьер-лигу, заявил о том, что весной уйдет в отставку.
По словам Гримма, контракт с ним рассчитан до конца 2019 года. Сейчас идет работа с УПЛ над его продолжением до 5 апреля 2020 года.
Тогда "закончится каденция", - сказал Гримм на пресс-ланче.
Участвовать в новом конкурсе Томас Гримм не намерен.
Поэтому, по словам действительного президента УПЛ, уже 6 апреля Украина может получить его преемника.
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