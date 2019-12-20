  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент УПЛ в апреле уйдет в отставку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент УПЛ в апреле уйдет в отставку

Премьер-лига
(4 голосов)
Президент УПЛ в апреле уйдет в отставку
Новина українською

Футбольный функционер из Швейцарии, Томас Гримм, который с 2018 возглавляет Украинскую Премьер-лигу, заявил о том, что весной уйдет в отставку.

По словам Гримма, контракт с ним рассчитан до конца 2019 года. Сейчас идет работа с УПЛ над его продолжением до 5 апреля 2020 года.

Тогда "закончится каденция", - сказал Гримм на пресс-ланче.

Участвовать в новом конкурсе Томас Гримм не намерен.

Читайте такжеКлючковский: Основная цель не реализована – полноценного телепула УПЛ нет

Поэтому, по словам действительного президента УПЛ, уже 6 апреля Украина может получить его преемника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ контракт Томас Гримм
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...