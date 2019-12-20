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Гримм назвал компромиссное решение для клубов, которые находятся вне телепула

Премьер-лига
(2 голосов)

Должны заплатить за лицензию

Гримм назвал компромиссное решение для клубов, которые находятся вне телепула
Новина українською

Томас Гримм, президент УПЛ, во время пресс-ланча сообщил, что он считает компромиссным решением в конфликтной ситуации вокруг единого телепула главного украинского футбольного чемпионата.

5 клубов, которые находятся вне телепула, должны заплатить за лицензию УПЛ, чтобы участники официального пула получили компенсацию и был юридический компромисс.

Гримм сообщил, что имел многочисленные переговоры с 5 клубами, в частности с президентом Динамо Игорем Суркисом, но "нет возможности изменить мнение 5 клубов".

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"Реально ли это? (что 5 команд вне телепула заплатят за лицензию, - ред.) Трудно сказать. В Украине есть механизмы, на которые УПЛ не влияет", - добавил Гримм.

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В статье: Игорь Суркис УПЛ Томас Гримм телепул
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Комментарии (1)
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AndrewKruk (Київ)
20.12.2019 в 12:09
"5 клубов, которые находятся вне телепула, должны заплатить за лицензию УПЛ"
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