Герой футбольного дня. Дмитрий Иванисеня

Это так типично для наших футбольных широт... Как только где-то за пределами "Шахтера" или "Динамо" сверкнет игрок, мгновенно гранды наперегонки протягивают свои длинные ручки в слепом желании заполучить таланта в свой состав. Сначала заполучить – а уже потом будут разбираться, нужен он команде или нет.

Это касается не только украинцев, но и легионеров, которых селекционная служба рекомендует для приобретения без глубинного анализа потребности. В "Динамо" пригласили Соля и Родригеса с целью закрыть проблемы на позиции центрального нападающего, а получилось, что только увеличили количество неликвида в клубе. Вернули талантливого Андриевского, а тот после относительно успешных периодов аренды притих где-то вне основы "Динамо". Караваев тоже демонстрирует не лучший свой уровень игры – по сравнению с тем, что было в "Заре". И наоборот: отдали Русина, который, как показывает практика, умеет забивать.

Да что там... Дмитрий Иванисеня – футболист специфический. Талантливый, но с ним нужно уметь работать. "Заря" играет с ромбом в центре поля, и Дмитрий располагается на самой низкой его точке – между центральными защитниками и футболистами креативного плана. Некий Сергей Рыбалка времен Сергея Реброва в "Динамо".

Вот как раз той команде Дмитрий Иванисеня пригодился бы беспрекословно. То "Динамо" играло в довольно динамичный футбол, мяч держали на газоне, акцент делался на коротких и средних передачах. Так, как сейчас пытается играть луганская "Заря" под руководством Виктора Скрипника. Сергей Рыбалка тогда был незаменимым исполнителем в построениях Сергея Реброва и как только этот игрок по тем или иным причинам выпадал из обоймы, киевлянами терялась структура их игры.

"Заря" в первой части УПЛ заняла второе место по усредненному показателю владения мячом, второе – по количеству ударов и первое – по интенсивности прессинга. Также важным статистическим показателем является так называемое значение продвижения вперед – это передачи на развитие атаки и на обострение. Здесь "Заря" также первая. А первый в "Заре" – Дмитрий Иванисеня.

Дмитрий – один из лучших в чемпионате по показателю выполненных передач (около 1 100, более 90 процентов – точные), в среднем выполняет по одиннадцать отборов за матч, по пять перехватов и только по шесть длинных пасов. Иванисеня прекрасно подходит для игры первым номером, но при этом полезен и при работе без мяча. Такой себе универсальный боец ​​невидимого фронта. К тому же, не ограничивается деятельностью строго в центральной зоне, склонен к смещениям на фланги. Показательными могут быть поединки с участием Иванисени с "Мариуполем", "Динамо" и "Шахтером" (во втором круге регулярной части). В первом случае "Заря" действовала с позиции силы, тотально превосходила соперника в контексте владения мячом и территорией поля, по количеству пасов и голевых моментов (хотя и не выиграла – ничья 0:0). А в поединках против грандов эффективно применяла прессинг и быстро распоряжалась мячом. Иванисеня был одним из лучших на поле в каждом из трех поединков.

Что с ним будет делать Алексей Михайличенко – загадка. В такой футбол, при котором в "Заре" раскрылся Иванисеня, "Динамо" не играет. При переезде в Киев будет смысл использовать его только как типичного разрушителя, которых центральной зоне команде Михайличенко не хватает. Но это немного не те функции, благодаря выполнению которых Дмитрий обратил на себя внимание тренеров сборной Украины.

Можно просто переманить его с целью ослабить конкурента. Но если учитывать вектор политики, которого якобы руководство "Динамо" собирается придерживаться во время трансферного окна и периода заявок / дозаявок (вектор на очистку), то приглашение новичка, который не вписывается в модель игры, только навредит самому "Динамо".