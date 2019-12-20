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Бурда рассказал о взаимоотношениях с Денисом Поповым

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Бурда рассказал о взаимоотношениях с Денисом Поповым
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Защитник киевского "Динамо" 24-летний Никита Бурда ответил на вопрос о взаимоотношениях с младшим коллегой по центру защиты - Денисом Поповым.

Поскольку Никита выздоравливает после тяжелой травмы, 20-летний Денис прочно занял его место в основе "Динамо".

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"Все видно из его игры, - говорит Бурда. - Все довольны, людям нравится. Как игрок он демонстрирует все.

Как человек – он просто молодой парень. Нет такого, что он мой конкурент и я с ним не буду общаться. Может мы не дружим, но мы – товарищи".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Денис Попов
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Источник:
Xsport Vlog

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