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Бурда рассказал о взаимоотношениях с Денисом Поповым
Конкуренты по позиции
Защитник киевского "Динамо" 24-летний Никита Бурда ответил на вопрос о взаимоотношениях с младшим коллегой по центру защиты - Денисом Поповым.
Поскольку Никита выздоравливает после тяжелой травмы, 20-летний Денис прочно занял его место в основе "Динамо".
"Все видно из его игры, - говорит Бурда. - Все довольны, людям нравится. Как игрок он демонстрирует все.
Как человек – он просто молодой парень. Нет такого, что он мой конкурент и я с ним не буду общаться. Может мы не дружим, но мы – товарищи".
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Источник:Xsport Vlog
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