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Гримм: К нам обращались крупные медиакомпании вроде Eurosport и Sky

Премьер-лига
(1 голосов)

Томас Гримм рассказал, почему на украинский рынок не зашли иностранные компании

Гримм: К нам обращались крупные медиакомпании вроде Eurosport и Sky
Новина українською

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал о ситуации с единым телепулом.

"Единый пул мы создали, но, к сожалению, не имели возможности убедить все клубы, хоть и было решение управляющих сборов. Получается, пять клубов — вне пула, что является ситуацией, которая неудовлетворительна для всех: и клубов в пуле, и тех, что вне его.

Ситуация с телепулом – сигнал для инвесторов, которые хотели войти в украинский футбол. К нам обращались крупные медиакомпании вроде Eurosport, Sky. Не могу назвать, кто конкретно, но такие были. Они ищут новые рынки и могли найти их в украинском футболе.

Один из рычагов, которые могут решить этот вопрос – условия, по которым клубы выходят в УПЛ. Одним из условий должно быть вхождение в единый пул. Не вошли в единый пул – не выдали лицензию для участия в УПЛ. Но пока это невозможно. Единственный вариант – искать компромиссные решения", - сказал Гримм.

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В статье: Украинская Премьер-лига Томас Гримм телепул
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.12.2019 в 16:53
Четыре клуба ( три из них с Донбасса ) играют не у себя дома. Треть лиги, епт. О каких Евроспорт и Скай гундишь, заробітчанин?
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