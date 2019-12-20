Гримм: К нам обращались крупные медиакомпании вроде Eurosport и Sky

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал о ситуации с единым телепулом.

"Единый пул мы создали, но, к сожалению, не имели возможности убедить все клубы, хоть и было решение управляющих сборов. Получается, пять клубов — вне пула, что является ситуацией, которая неудовлетворительна для всех: и клубов в пуле, и тех, что вне его.

Ситуация с телепулом – сигнал для инвесторов, которые хотели войти в украинский футбол. К нам обращались крупные медиакомпании вроде Eurosport, Sky. Не могу назвать, кто конкретно, но такие были. Они ищут новые рынки и могли найти их в украинском футболе.

Один из рычагов, которые могут решить этот вопрос – условия, по которым клубы выходят в УПЛ. Одним из условий должно быть вхождение в единый пул. Не вошли в единый пул – не выдали лицензию для участия в УПЛ. Но пока это невозможно. Единственный вариант – искать компромиссные решения", - сказал Гримм.