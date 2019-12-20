Динамо подтвердило возможное нарушение допинг-правил УЕФА Бесединым

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что форвард команды Артем Беседин возможно нарушил антидопинговые правила УЕФА.

Информация об этом пришла в киевский клуб от УЕФА 19 декабря. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

В то же время, соблюдая требования о конфиденциальности, "Динамо" пока что не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что Артем провалил допинг-тест после выездного матча 5-го тура Лиги Европы с "Мальме" (3:4).

На данный момент УЕФА проводит расследование происшествия, ну а игрок на 30 дней отстранен от футбола.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард сыграл 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.