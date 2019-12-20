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Динамо подтвердило возможное нарушение допинг-правил УЕФА Бесединым

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальная информация от клуба

Динамо подтвердило возможное нарушение допинг-правил УЕФА Бесединым
Новина українською

Киевское "Динамо" официально подтвердило, что форвард команды Артем Беседин возможно нарушил антидопинговые правила УЕФА.

Информация об этом пришла в киевский клуб от УЕФА 19 декабря. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

В то же время, соблюдая требования о конфиденциальности, "Динамо" пока что не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что Артем провалил допинг-тест после выездного матча 5-го тура Лиги Европы с "Мальме" (3:4).

На данный момент УЕФА проводит расследование происшествия, ну а игрок на 30 дней отстранен от футбола.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард сыграл 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (16)
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Просто Квашин (Харьков)
20.12.2019 в 18:21
Слава Всевышнему ! Услышал мои молитвы и отправил Буратино на отстой....
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0
-1
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uprise (Минск)
20.12.2019 в 18:25
У тебя всё с головой нормально? Его сейчас поддержать надо, разве он виноват, что попал в такое динамо. От него требовали, чтобы он работал ка трактор. О какой игре могла идти речь? Попал бы к нормальному тренеру - был бы нормальным футболистом, а попал к физрукам - стал - лошадью
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+2
0
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uprise (Минск)
20.12.2019 в 18:19
Физруки загнали парня, осталось только пристрелить как лошадь.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.12.2019 в 18:22
Главный физрук - белорус....
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
20.12.2019 в 18:13
ахаха )) допинг?? слоупок допинг?? ))
Ответить
0
-1
Пришта Литин (Киев)
20.12.2019 в 18:10
Суркиса надо проверить на єто.
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0
-1
avatar
armik (Киев)
20.12.2019 в 18:13
Слабоумие, умноженное на допинг - это сила!
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0
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
20.12.2019 в 18:07
ВЫ чего. За этот сезон аж 8 голов наколотил. Это больше чем за все сезоны, даже за ю-21.
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+1
-2
Djibouti (Djibouti)
20.12.2019 в 18:07
Теперь понятно почему с Деснлй не играл
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+3
-1
neutral fan (White Church)
20.12.2019 в 18:04
То це він ще й під допінгом так грав? Без нього взагалі бігти напевно не може .
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+5
0
ДВ (Одесса)
20.12.2019 в 18:21
физрукам нравится
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
20.12.2019 в 18:02
Всегда критиковал Беседина. Сейчас - промолчу. Держись, парень.
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+4
-3
ДВ (Одесса)
20.12.2019 в 17:56
НАРКОМАН да ещё и слепой
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+4
-1
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
20.12.2019 в 17:59
Это побочный эффект той олифы, что он жрал.
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+2
-3
Djibouti (Djibouti)
20.12.2019 в 17:55
Переждал Так ,что тупил весь матч
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+2
-1
pogora04 (Александрия )
20.12.2019 в 17:48
Так вот он почему по воротах не попадал. Наркоман...
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+4
0

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