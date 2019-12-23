UA-Футбол составил символическую сборную полугодия УПЛ. В ней представители пяти клубов

В сборной собраны представители пяти клубов - так получилось, что эта пятерка уже обеспечила себе места в ТОП-6 на втором этапе, да и в целом выглядела на ступень выше других команд чемпионата. Наибольшее представительство в нашей символической команде у уверенного лидера чемпионской гонки, "Шахтера" (пять игроков). По два игрока от "Зари" и "Александрии", по одному - от "Динамо" и "Десны".

Андрей Пятов ("Шахтёр") . Голкиперу команды-гегемона, которая фактически в каждом матче лиги играет с позиции силы, трудно доказывать свой высокий уровень. Впрочем, Андрей как никто другой умеет сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Да, он не застрахован от ошибок, однако, кажется, именно сейчас он достиг гармонии – максимальные для его позиции параметры прыгучести, реакции, координации дополнены глубоким опытом. Собственно, если в УПЛ у него не так много шансов показать себя во всей красе, то в нашу символическую сборную он попадает благодаря выступлениям в еврокубках и за сборную Украины. Без него "Шахтер" и третьего места в группе Лиги Чемпионов мог бы не занять, а национальная команда вряд ли так убедительно выиграла бы квалификацию.

Денис Фаворов ("Десна"). Фаворов-старший на уровне Первой лиги почти всегда был лидером в любом коллективе, в который переходил. Впоследствии от перебрался в "Десну", с которой продолжает уверенно прогрессировать, оставаясь одним из ключевых игроков своей команды. Денис здорово выглядит и при обороне черниговских ворот, и когда нужно переходить середину поля. А еще он важная фигура для Александра Рябоконя благодаря своему универсализму: с появлением в "Десне" Ефима Конопли Фаворов может "освободить" свою позицию более молодому конкуренту, а сам перейти в центр полузащиты.

Николай Матвиенко ("Шахтёр"). Довольно незаметно Николай стал не только ключевым игроком в обороне "горняков", но и лучшим в некоторых показателях, чем напарник, Сергей Кривцов. Конечно, без ошибок не обходится, но некоторые нюансы борьбы Матвиенко компенсирует, например, великолепной игрой на подборах или на втором этаже. Не забываем также и про первую передачу защитника, которая сейчас одна из лучших в УПЛ. Не зря же в последнем в этом году туре чемпионата игрока просматривали скауты "Ман Сити".

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Богдан Михайличенко ("Заря"). Невероятно, но факт – в чемпионате Украины есть игроки, которые на левом фланге защиты играют не менее эффектно и эффективно, чем Исмаили. Однако если бразилец уже приучил к своему уровню, то Богдан Михайличенко в этом сезоне продемонстрировал, возможно, наибольший прогресс среди всех молодых исполнителей. Да, есть еще основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, однако попасть в нашу символическую сборную помешали выступления его клуба. Зато "Заря" быстро адаптировалась к новому стилю, предложенного Виктором Сприпником, в котором роль фланговых защитников очень важна. Михайличенко по состоянию на сегодня отвечает требованиям современного латераля – быстрый, техничный, дисциплинированный, он без удержу "летает" флангом, обеспечивая для своей команды необходимую ширину в атаке и агрессию.

Віктор Цыганков ("Динамо"). Когда два с половиной года назад Андрей Ярмоленко наконец-то вырвался в ТОП-чемпионат, на 19-летнего на тот момент Виктора свалились ожидания огромной армии болельщиков клуба. Цыганков справился и сегодня удерживает "Динамо" от окончательного падения. Дошло до того, что если у него плохой день, с большой вероятностью у "бело-синих" будут проблемы с достижением необходимого результата. К счастью, Цыганков постепенно избавляется от юношеской нестабильности и ниже достаточно высокой планки не опускается. Даже в откровенно провальных матчах "Динамо" он обычно остается единственным светлым пятном. Именно персона Виктора Цыганкова оставляет надежду, что киевская команда еще способна вернуться на вершину.

Тарас Степаненко ("Шахтёр"). О Тарасе много писать не нужно. Стоит только посмотреть поединок "горняков" с "Зарей", который состоялся в последнем в этом году туре УПЛ, и проследить за игрой дончан в середине поля без основного опорника. Это было больше похоже на хаос. Степаненко при необходимости помогает держать мяч, но что важнее: он "вырезает" всю угрозу, которую видит в центре поля. Пусть это и звучит довольно грубо, но главное, что многие атаки завершаются именно на опорной зоне "Шахтера". После ухода Фреда говорили, что у дончан будут большие проблемы в районе центрального круга. Но их пережить удалось довольно незаметно. Теперь таким же незаменимым игроком в этой зоне, как некогда бразилец, стал Тарас Степаненко.

Дмитрий Гречишкин ("Александрия"). Простой факт, подтверждающий зависимость Владимира Шарана от Гречишкина: больше Дмитрия в текущем сезоне за "Александрию" не сыграл никто. Даже когда команда проводила игры чемпионата после еврокубков, тренерский штаб "горожан" все равно использовал центрхава, который невероятно читает игру, способен отдать точный пас между линиями, а также не теряется при игре в единоборствах. Гречишкина можно считать отличным преемником легендарного капитана александрийцев Запорожана, игровая роль которого постепенно отходит на второй план.

Тайсон ("Шахтёр"). Сейчас это ключевая фигура "горняков". Почти каждая атака дончан проходит через хавбека, который придает своей команде скорости на чужой половине поля. "Шахтер" без Тайсона однозначно теряет больше половины своего потенциала в нападении, поэтому не удивительно, что клуб не хочет с ним расставаться, ведь в таком случае рискует развалиться вся игра "горняков" в атаке. Можно по-разному относиться к Тайсону, однако трудно спорить с тем фактом, что сейчас он самый сильный и при этом один из самых стабильных футболистов нашего чемпионата.

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Кирилл Ковалец ("Александрия"). До недавнего времени первой ассоциацией, которая приходила при упоминании "Александрии", был "труд". Именно тяжелый физический труд вкупе с упрямством и характером стали основными факторами получения командой Шарана бронзовых наград. Но сейчас в составе "Александрии" уже есть игроки, которые разрушают стереотип. В первую очередь это Кирилл Ковалец. В течение осени он выпадал из обоймы из-за травмы и в тот момент было особенно заметно, насколько без него скудеет игра команды. Важно, что свои качества он демонстрировал не только в УПЛ, но и в Лиге Европы. Умение находить свободные зоны, обыграть оппонента один в один, нанести прицельный удар как с дальней так и на средней дистанции – все эти качества наверняка не остались незамеченными. Если так пойдет дальше, "Александрии" будет непросто удержать Ковальца в своем составе.

Богдан Леднев ("Заря"). Один из экспертов на днях заявил: "Динамо" может забрать этого игрока, чтобы ослабить конкурента. И он прав. Леднев сейчас - основная ударная сила "Зари". В игре 21-летнего атакующего полузащитника достаточно "пробелов", над которыми стоит работать: он часто передерживает мяч, выбирает не лучшие решения, горячится, когда нужно сохранять голову холодной. Но вместе с тем он как никто другой нацелен на ворота. Неординарная техника и мощный поставленный удар позволяют ему быть самым результативным игроком команды. Десять голов и четыре асиста – серьезный аргумент, чтобы попасть в нашу символическую сборную.