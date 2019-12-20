Игорь Яворский: Ни у кого нет сомнений, что именно Шахтер должен быть на первой строчке

Украинский специалист, бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский подвел промежуточный итог первой части чемпионата Украины для "Шахтера".

"Шахтер" – лучшая команда Украины. В нем вроде и смена поколений – старые лидеры теряют с каждым днем. Но ни у кого нет сомнений, что именно "Шахтер" должен быть на первой строчке. Все происходит плавно – уход бывших ведущих игроков, появление новых. Весной "Шахтер" будет еще сильнее – молодежь прогрессирует.

Единственная неудача – невыход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но это прогнозируемо. Если сохранят свою молодежь – в следующем году выйдут из группы без вариантов", — сказал Яворский.

Напомним, что "Шахтер" после осенней части чемпионата уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя ("Динамо") на 14 очков.