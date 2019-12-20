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Игорь Яворский: Ни у кого нет сомнений, что именно Шахтер должен быть на первой строчке
Итоги осенней части сезона для горняков
Украинский специалист, бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский подвел промежуточный итог первой части чемпионата Украины для "Шахтера".
"Шахтер" – лучшая команда Украины. В нем вроде и смена поколений – старые лидеры теряют с каждым днем. Но ни у кого нет сомнений, что именно "Шахтер" должен быть на первой строчке. Все происходит плавно – уход бывших ведущих игроков, появление новых. Весной "Шахтер" будет еще сильнее – молодежь прогрессирует.
Единственная неудача – невыход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но это прогнозируемо. Если сохранят свою молодежь – в следующем году выйдут из группы без вариантов", — сказал Яворский.
Напомним, что "Шахтер" после осенней части чемпионата уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя ("Динамо") на 14 очков.