Гримм: Верю, что разрыв между лидерами УПЛ в 14 очков - временное явление

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм подвел итоги уходящего 2019 года.

"2019 год был двояким. С одной стороны, очень порадовали сборные команды - прежде всего юниорская, ставшей чемпионом мира, и национальная, вышедшей в финальную часть чемпионата Европы.

С другой стороны, весной Украину в еврокубках будет представлять одна команда, что, помимо прочего, негативно повлияло на наши позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

В УПЛ между первым и вторым местами разрыв - 14 очков, что не является положительным сигналом. С другой стороны, не стоит забывать, что в некоторых европейских лигах также большая очковая разница между лидером и остальными командами: например, в Англии "Ливерпуль" опережает "Лестер Сити" на 10 пунктов, а "Манчестер Сити" на 14, хотя в прошлом года в АПЛ и близко не было такого разрыва, то есть он является временным. Верю, что и у нас это временное явление", - сказал Гримм.