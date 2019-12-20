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Динамо примет решение по Сидклею в начале января
Коринтианс ждет
Бразильский "Коринтианс" продолжает работать над трансфером хавбека "Динамо" Сидклея.
Как сообщает Globo, бразильский клуб все еще предлагает арендовать 26-летнего футболиста на год с небольшой компенсацией. В то же время киевляне требуют большую сумму.
Также сообщается, что "Коринтианс" ждет окончательного решение "Динамо", которое должно его озвучить после открытия трансферного окна 1 января.
В случае же, если клубам не удастся договориться, коринфяне переключатся на другие варианты (Додо из "Крузейро" и Гильерме Арана из "Аталанты").
Напомним, что Сидклей потерял место в основе "Динамо" и в нынешнем сезоне на поле в составе первой команды киевлян еще не выходил. Сейчас игрок находится в Бразилии, где ждет, чем закончится развитие событий.