Динамо примет решение по Сидклею в начале января

Бразильский "Коринтианс" продолжает работать над трансфером хавбека "Динамо" Сидклея.

Как сообщает Globo, бразильский клуб все еще предлагает арендовать 26-летнего футболиста на год с небольшой компенсацией. В то же время киевляне требуют большую сумму.

Также сообщается, что "Коринтианс" ждет окончательного решение "Динамо", которое должно его озвучить после открытия трансферного окна 1 января.

В случае же, если клубам не удастся договориться, коринфяне переключатся на другие варианты (Додо из "Крузейро" и Гильерме Арана из "Аталанты").

Напомним, что Сидклей потерял место в основе "Динамо" и в нынешнем сезоне на поле в составе первой команды киевлян еще не выходил. Сейчас игрок находится в Бразилии, где ждет, чем закончится развитие событий.