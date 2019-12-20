  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ хочет, чтобы УАФ не выдавала аттестаты тем клубам Первой лиги, которые не войдут в единый телепул
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ хочет, чтобы УАФ не выдавала аттестаты тем клубам Первой лиги, которые не войдут в единый телепул

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная схема

УПЛ хочет, чтобы УАФ не выдавала аттестаты тем клубам Первой лиги, которые не войдут в единый телепул
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялась пресс-конференция руководства УПЛ, на которой президент Лиги Томас Гримм и его заместители пообщались с журналистами.

Одним из вопросов была аттестация клубов Первой лиги. При этом, руководство УПЛ сообщило, что оно будет требовать от команд, которые повысятся в классе, вхождения в единый пул.

Если команда откажется входить в единый пул, УПЛ будет рекомендовать УАФ не выдавать аттестат данным клубам.

Напомним, что на данный момент уже семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге следующего сезона: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Томас Гримм телепул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
21.12.2019 в 00:21
В принципе, только Волынь Бенина теперь без шансов. Остальные вроде вменяемые клубы.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
20.12.2019 в 23:56
когда вы уже выгоните эту пустышку Гримма --кто тон такой в Украине --прихлебатель только бабки получает и больше не чего --гоните срочно
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...