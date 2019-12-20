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УПЛ хочет, чтобы УАФ не выдавала аттестаты тем клубам Первой лиги, которые не войдут в единый телепул
Интересная схема
Сегодня в Доме футбола состоялась пресс-конференция руководства УПЛ, на которой президент Лиги Томас Гримм и его заместители пообщались с журналистами.
Одним из вопросов была аттестация клубов Первой лиги. При этом, руководство УПЛ сообщило, что оно будет требовать от команд, которые повысятся в классе, вхождения в единый пул.
Если команда откажется входить в единый пул, УПЛ будет рекомендовать УАФ не выдавать аттестат данным клубам.
Напомним, что на данный момент уже семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге следующего сезона: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".
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