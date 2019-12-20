Игорь Яворский: Нынешнему Динамо не помог бы даже Гвардиола

Украинский специалист, бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский подвел промежуточный итог первой части чемпионата Украины для "Динамо".

"Динамо" — разочарование футбольного года. Такое впечатление, если бы сюда пришел тренер Пеп Гвардиола, то и он провалился бы. Большинство легионеров надо отправить в тернопольскую "Ниву". Чтобы они увидели, какой может быть футбольная жизнь. Их класс — низкий. Желание играть — еще меньше. Не знаю, что будет весной. Сейчас устойчивое впечатление, что уровню клуба соответствуют от силы три-четыре исполнителя. Остальное — просто балласт", — считает Яворский.

Напомним, что "Динамо" после осенней части чемпионата идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Шахтера" на 14 очков.