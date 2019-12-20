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Игорь Яворский: Нынешнему Динамо не помог бы даже Гвардиола

Премьер-лига
(1 голосов)

А легионеров киевлян нужно отправить в тернопольскую Ниву

Игорь Яворский: Нынешнему Динамо не помог бы даже Гвардиола
Новина українською

Украинский специалист, бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский подвел промежуточный итог первой части чемпионата Украины для "Динамо".

"Динамо" — разочарование футбольного года. Такое впечатление, если бы сюда пришел тренер Пеп Гвардиола, то и он провалился бы. Большинство легионеров надо отправить в тернопольскую "Ниву". Чтобы они увидели, какой может быть футбольная жизнь. Их класс — низкий. Желание играть — еще меньше. Не знаю, что будет весной. Сейчас устойчивое впечатление, что уровню клуба соответствуют от силы три-четыре исполнителя. Остальное — просто балласт", — считает Яворский.

Напомним, что "Динамо" после осенней части чемпионата идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Шахтера" на 14 очков.

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В статье: Игорь Яворский Динамо (Киев)
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
21.12.2019 в 00:02
Полностью с Яворским согласен!Нужна ПОЛНАЯ перезагрузка клуба!!!Миха не виноват,что рулят Динамо не те люди!!!
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