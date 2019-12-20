Львов на сборах в Турции сыграет спарринги с болгарским Левски и словенской Мурой

Во время зимних сборов, которые "Львов" проведет в Турции, у команды запланировано пять спаррингов.

Уже известны два клуба, против которых сыграют "сине-золотые львы".

Первым соперником львовской команды станет футбольный клуб "Левски" из Софии. Поединок запланирован на 3 февраля.

Еще одним соперником львовян станет словенский клуб "Мура". С ними матч запланирован на 9 февраля.

Имена остальные соперников и даты матчей будут обнародованы позже.