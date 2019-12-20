Премьер-лига
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Львов на сборах в Турции сыграет спарринги с болгарским Левски и словенской Мурой
Имена еще трех соперников пока что неизвестны
Во время зимних сборов, которые "Львов" проведет в Турции, у команды запланировано пять спаррингов.
Уже известны два клуба, против которых сыграют "сине-золотые львы".
Первым соперником львовской команды станет футбольный клуб "Левски" из Софии. Поединок запланирован на 3 февраля.
Еще одним соперником львовян станет словенский клуб "Мура". С ними матч запланирован на 9 февраля.
Имена остальные соперников и даты матчей будут обнародованы позже.
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Источник:ФК Львов
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