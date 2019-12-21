Меликян: Цель Львова – попадание в еврокубки

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о целях клуба на ближайшее время.

"Будем стараться выполнить поставленную перед нами президентом цель — еврокубки. Мы хорошо понимаем, что у нас сильные конкуренты. В первую очередь это касается подбора игроков и структуры.

Это будет очень сложно, но мы попытаемся. В команде должна быть цель, а мы должны двигаться к ней", — сказал Меликян каналу "Футбол".