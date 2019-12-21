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Меликян: Цель Львова – попадание в еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Такую цель поставил перед командой президент клуба

Меликян: Цель Львова – попадание в еврокубки
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о целях клуба на ближайшее время.

"Будем стараться выполнить поставленную перед нами президентом цель — еврокубки. Мы хорошо понимаем, что у нас сильные конкуренты. В первую очередь это касается подбора игроков и структуры.

Это будет очень сложно, но мы попытаемся. В команде должна быть цель, а мы должны двигаться к ней", — сказал Меликян каналу "Футбол".

Отметим, что после 18-ти туров "Львов" имеет на своем счету 15 очков, расположившись на 10-ом месте.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян
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Комментарии (1)
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Металлист Харьков
21.12.2019 в 10:13
Странные мечты для команды которая ползёт в конце таблицы !
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