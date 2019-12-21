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Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый трансфер днепрян в нынешнее зимнее межсезонье

Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра
Новина українською

Официальный сайт СК "Днепра-1" обьявил о подписании защитника Владимира Адамюка.

Это первое подписание "Днепра-1" этой зимой.

Контракт с 28-летним украинцем рассчитан на 3 года. Ранее Адамюк выступал в составе "Стали", "Днепра", "Вереса" и "Львова".

"Поздравляем Владимира в Днепре! Далее к новым победам идем вместе!", - прокомментировал подписание официальный ресурс днепрян.

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В статье: УПЛ Владимир Адамюк СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1.com
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
21.12.2019 в 19:37
очередное молодое дарование
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__Evgen (Dnipropetrovs'k)
21.12.2019 в 19:29
Дуже добре. Ще підпишіть Сватка, Кочергіна, Когута та Чеберка. Зберуться лідери останнього зезону Дніпра в УПЛ. Звісно це не буде Дніпро, але під керівництвом Михайленка це буде конкурентноспроможня команда
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Hugo64 (PARIS)
21.12.2019 в 19:35
думкой БАГОТІЄ
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