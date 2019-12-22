  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УЕФА рассмотрит дело Беседина до 19 января
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА рассмотрит дело Беседина до 19 января

Премьер-лига
(4 голосов)
УЕФА рассмотрит дело Беседина до 19 января
Новина українською

УЕФА рассмотрит дело форварда "Динамо" Артёма Беседина до 19 января, сообщает телеканал "Футбол 1".

В ближайшее время определится точная дата слушания дела.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

В этом сезоне Беседин забил 8 голов в 13 матчах УПЛ. Лишь однажды в карьере ему удавалось отметиться большим количеством забитых мячей в чемпионате – 9 голов в 22 матчах в сезоне 2016/17.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
22.12.2019 в 11:28
Там и Михайличенка надо бы проверить на допинг!!! Такой тактик мобильный, каждый раз чем-то удивляет!!! Без допинга так не придумать!!!
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
22.12.2019 в 11:16
Важко щось визначити по даним ОБС... А клуб та інші хто дійсно щось знають поки мовчать ... Тому вперед "обожнювачі ДК" та інші "правдолюби" Ну і АБ треба ДУМАТИ! Не дивлячись над тим що не тим полікувався чи "кінський збудник" приймав. Після кожної гри можуть перевірити, а хімія за день не виходить!
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.12.2019 в 10:46
И это он под колесами так играет? Зачем его в Динамо держат? Ещё и Соля продать хотят. Отличное руководство клуба товарищ Суркис.
Ответить
0
0
Альтенкруг (днепр)
22.12.2019 в 09:48
О любом игроке мог бы подумать,но что бы это дерево,,,,,?Готовиться надо к пару годикам отпуска от футбола.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...