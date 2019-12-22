УЕФА рассмотрит дело Беседина до 19 января

УЕФА рассмотрит дело форварда "Динамо" Артёма Беседина до 19 января, сообщает телеканал "Футбол 1".

В ближайшее время определится точная дата слушания дела.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

В этом сезоне Беседин забил 8 голов в 13 матчах УПЛ. Лишь однажды в карьере ему удавалось отметиться большим количеством забитых мячей в чемпионате – 9 голов в 22 матчах в сезоне 2016/17.