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Президент Интернасьонала: Подписание Тайсона – наша мечта
Капитан "горняков" может вернуться на родину
Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос рассказал об отношении к капитану "Шахтера" Тайсону.
"Тайсон — это мечта. "Шахтер" отклонил много серьезных предложений. Давайте продолжим работать.
Мы должны отталкиваться от своих возможностей, но, естественно, мы работаем над созданием сильной команды", — сказал Медейрос Zona Mista.
Ранее Тайсон заявил о том, что не планирует продлевать контракт с "Шахтёром". Соглашение истекает в июне 2021 года.
Летом интерес к бразильцу проявляли "Милан" и "Рома", однако никто из них не был готов удовлетворить финансовые запросы "горняков", которые намеревались выручить за своего лидера 30 миллионов евро.