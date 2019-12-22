Президент Интернасьонала: Подписание Тайсона – наша мечта

Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос рассказал об отношении к капитану "Шахтера" Тайсону.

"Тайсон — это мечта. "Шахтер" отклонил много серьезных предложений. Давайте продолжим работать. Мы должны отталкиваться от своих возможностей, но, естественно, мы работаем над созданием сильной команды", — сказал Медейрос Zona Mista.

Ранее Тайсон заявил о том, что не планирует продлевать контракт с "Шахтёром". Соглашение истекает в июне 2021 года.

Летом интерес к бразильцу проявляли "Милан" и "Рома", однако никто из них не был готов удовлетворить финансовые запросы "горняков", которые намеревались выручить за своего лидера 30 миллионов евро.