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Президент Интернасьонала: Подписание Тайсона – наша мечта

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "горняков" может вернуться на родину

Президент Интернасьонала: Подписание Тайсона – наша мечта
Новина українською

Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос рассказал об отношении к капитану "Шахтера" Тайсону.

"Тайсон — это мечта. "Шахтер" отклонил много серьезных предложений. Давайте продолжим работать.

Мы должны отталкиваться от своих возможностей, но, естественно, мы работаем над созданием сильной команды", — сказал Медейрос Zona Mista.

Ранее Тайсон заявил о том, что не планирует продлевать контракт с "Шахтёром". Соглашение истекает в июне 2021 года.

Летом интерес к бразильцу проявляли "Милан" и "Рома", однако никто из них не был готов удовлетворить финансовые запросы "горняков", которые намеревались выручить за своего лидера 30 миллионов евро.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.12.2019 в 15:36
Забирайте скоріше цю гнилу Сову.
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dago49
22.12.2019 в 12:32
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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