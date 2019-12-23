Олимпик лишился игрока молодежной сборной Украины

Донецкий "Олимпик" сообщил о том, что 21-летний игрок левого фланга Роман Вантух вернется в киевское "Динамо".

31 декабря закончится арендное соглашение между клубами, они решили его больше не продолжать. Роман выступал в "Олимпике" с февраля 2018 года.

За время пребывания в клубе футболист провел 22 матча, отличился 2 голами.

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Дважды, в октябре и ноябре, болельщики выбирали Вантуха игроком месяца.

Также футболист регулярно вызывался в молодежную сборную Украины.