Премьер-лига
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Олимпик лишился игрока молодежной сборной Украины
Дважды - лучший игрок месяца
Донецкий "Олимпик" сообщил о том, что 21-летний игрок левого фланга Роман Вантух вернется в киевское "Динамо".
31 декабря закончится арендное соглашение между клубами, они решили его больше не продолжать. Роман выступал в "Олимпике" с февраля 2018 года.
За время пребывания в клубе футболист провел 22 матча, отличился 2 голами.
Дважды, в октябре и ноябре, болельщики выбирали Вантуха игроком месяца.
Также футболист регулярно вызывался в молодежную сборную Украины.
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Источник:ФК Олімпік
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
23.12.2019 в 08:26
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Свободу не спинити (Львівська обл)
23.12.2019 в 09:50
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