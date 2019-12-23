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Михайличенко - лучший в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист, не тренер

Михайличенко - лучший в декабре
Новина українською

Завершилось Интернет-голосование болельщиков за лучшего футболиста "Зари" по итогам декабря.

Награда фанатов команды досталась Богдану Михайличенко, который в декабре забил гол и сделал ассист в 2 матчах.

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Второе место досталось Владиславу Кочергину, а замкнул тройку Йоэль Абу-Ханна.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Богдан Михайличенко
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Источник:
ФК Зоря

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
23.12.2019 в 10:33
А я то думал это про тренера
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