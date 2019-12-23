Иранский легионер – лучший гирок команды УПЛ

"Олимпик" по итогам интернет-голосования среди болельщиков определил лучшего игрока декабря.

Им стал 24-летний нападающий Шахаб Захеди, который забил 2 гола.

Шахаб также оказался среди лучших футболистов 18-го тура УПЛ по таким статистическим показателям, как удары по воротам, ускорения и преимущество над соперниками в верховьях единоборствах.

В соревнованиях за звание игрока месяца иранец обогнал украинских полузащитников Евгения Цимбалюка, Сергея Политыло, Виталия Балашова, а также капитана "Олимпика" - Дмитрия Гришко.

В декабре "Олимпик" сыграл два поединка - против "Динамо" (1:3) и "Мариуполя" (1:2).

В обоих матчах дончане потерпели поражение, но игра иранского форварда немного подсластила результаты команды.