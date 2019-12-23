Акценты. Лучше уж никак вместо как-нибудь? О ближайших перспективах системы VAR в Украине

С февраля на матчах УПЛ начнет работу система VAR. Так начиналась эта недавняя новость.

Акцент первый: с февраля.

В этом месяце возобновится чемпионат Украины. То есть, его весенняя часть начнется 19-м туром, а всего остается четыре тура до разделения команд на две шестерки. Так скажите, ради осьминога, а для чего торопиться? Торопиться, как бы, не надо: дольше ждали, и лишний месяц ничего не решит.

Неужели же действительно эта манна с небес посыплется на участников чемпионата в эти избранные несколько последних туров предварительной дистанции? В эти благословенные 18% двухкругового общего турнира. В то время как предыдущие 82% прошли под знаком небывалого в последние годы беспредела госпожи Фемиды.

Ведь, если я правильно понимаю смысл введения VAR, видеоассистенты рефери призваны навести порядок в судействе, улучшить его качество, и обеспечить максимально возможную справедливость результата матча? Какова логика использования данной системы лишь в последней, еле-еле пятой части соревнования?

Не правильнее ли было бы танцевать от печки, пусть хотя бы со старта финальных турниров? Остается надеяться, что нас дезинформирует непрофессиональная пресса, а на самом деле будет так, как в данном случае представляется единственно возможным и правильным. Иначе введение VAR в УПЛ будет выглядеть не велением времени, а неуклюжим экспериментом.

Дальше – еще веселее.

В 2020-м система будет задействована в двух матчах каждого тура УПЛ.

Акцент второй: в двух матчах.

То есть, судейская благодать снизойдет лишь на каждый третий матч лиги. А оставшиеся две трети игр, значит, будут по-прежнему судиться на уровне «каменного века»? На мой взгляд, это не только имеет мало общего с торжеством справедливости, но породит еще большую несправедливость.

Кого-то будут судить со всей тщательностью и привлечением передовых технологий, а кто-то (причем в большинстве случаев) останется заложником элементарных судейских ошибок. А выбор счастливчиков не в пользу того или иного матча еще более удобрит почву для теории заговора: вот, мол, нас засудили, и отсутствие VAR на нашей игре – еще одно тому доказательство!

Ладно, при нынешней формуле, если бы речь шла хотя бы о трех матчах верхней шестерки. Это еще куда ни шло: справедливость бы соблюдалась хотя бы в рамках главного финального турнира. Но не тянем мы даже на это.

"Первым из критериев является расстояние, - говорит Лучано Лучи. - Украина - большая страна, а фургон не может покрывать более 500 км". Я правильно понимаю: закупили один фургончик, и он будет колесить из города в город, обслуживая по одной игре в день? Увы, Украина не только большая, но и бедная страна.

И отчего-то есть устойчивое ощущение, что ни меньше, ни богаче в ближайшее время она не станет. То есть, так и будем включать свет в каждой из трех комнат по очереди? Навскидку, такое выборочно продвинутое футбольное правосудие наблюдается только в России (если не прав – поправьте). Но нам-то она, вроде, не пример. В том числе, и по части расстояний.

Ну, а если все окажется совсем уж банальным, и VAR будет регулярно обслуживать игры с участием «Шахтера» и «Динамо», тогда мне останется вспомнить свое старое предложение о Суперлиге. В которой играли бы только эти двое. А что, заодно и сэкономили бы: не два, а один матч в туре, при стопроцентном охвате игр. И в этой шутке точно есть доля правды.

Акцент третий: видео.

Говорят, VAR – штука дорогая. Входит ли в прейскурант ее услуг обеспечение современными качественными видеоповторами? Кто и как будет снимать и показывать материал для видеоассистентов? Если некие специально обученные на этот счет люди – питань немає. Но если будет тупо использоваться картинка, которую наблюдаем мы с вами сегодня – пиши пропало.

Сколько раз вам доводилось слышать от экспертов арбитража: к сожалению, качество видеоповторов не дает возможности судить о правильности решения судьи? Это случается иной раз даже в трансляциях каналов ТРК «Футбол», не является редкостью на «2+2», и стало фактически правилом на «УНИАН». Неужели ВАРовцы будут руководствоваться этими повторами?

Тогда о чем мы здесь вообще говорим? Искренне надеюсь, что это не так, но пока никто меня в этом не разуверил.

Вот прочел все это, и подумалось: а стоит ли нам вообще огород городить? Во всяком случае, если долгожданное пришествие системы VAR в Украину будет именно таким – бессистемным, выборочным и практически беспомощным. Прибавьте сюда неизбежный человеческий фактор, и тогда вы поймете, отчего меня преследует рефрен старой песенки:

Лучше уж никак вместо как-нибудь!

Игорь Юрич, пессимист и скептик