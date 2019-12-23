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Молодежка Динамо проведет зимний сбор рядом с первой командой

Премьер-лига
(2 голосов)

Алексей Михайличенко посмотрит и на молодежь

Молодежка Динамо проведет зимний сбор рядом с первой командой
Новина українською

Молодежная команда "Динамо" определилась с датой и местом зимних сборов.

После выхода из отпуска в середине января "Динамо" U21 по предварительному плану подготовки пройдет традиционное медицинское обследование и начнет подготовку в Киеве, а именно на загородной клубной базе в Конча-Заспе.

А потом со 2-го по 16-е февраля команда отправится на двухнедельный тренировочный сбор в Турцию, где будет работать рядом с первой клубной командой.

"Что касается сборов, уже все обсудили и организовали. Решили, когда будут матчи, главное, чтобы на практике погода не помешала. Пожеланиями Алексея Михайличенко было то, чтобы молодежная команда проводила сбор тоже в Турции недалеко от первой команды. Считаю, это правильно, если наши футболисты понадобятся, они смогут усилить тренировочный процесс и быть задействованными в играх. Это нормальная практика", - сказал наставник команды Юрий Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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