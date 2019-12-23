Днепр-1 объявил имена соперников по зимним спаррингам

"Днепр-1" определился с расписанием работы во время нынешнего зимнего межсезонья.

Команда соберется после отпуска 14 января, на следующий день состоится первая тренировка.

Далее, в течение недельного тренировочного цикла, футболисты пройдут комплексное медицинское обследование и тестирование.

Зимние сборы команда проведет в турецком Белеке. Первый сбор состоится с 21 января по 2 февраля. После этого "Днепр-1" на несколько дней вернется домой, где будет работать в манеже базы, а 6 февраля вновь отправится в Белек на второй сбор, который продлится до 19 февраля.

На первом сборе у команды запланированы четыре спарринга — против сербской "Бачки Тополы" (24 января), польской "Ягеллонии" (27 января), австрийской "Аустрии" (30 января) и чешской "Сигмы" (1 февраля).

На втором турецком сборе в планах у днепрян матчи с казахстанским "Тоболом" (9 февраля), одним из клубов УПЛ (12 февраля), казахстанским "Кайратом" (15 февраля) и молдавским "Шерифом" (16 февраля).