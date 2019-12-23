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Суркис: Расставание с Миколенко в планы Динамо не входит

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне не собираются отпускать перспективного игрока

Суркис: Расставание с Миколенко в планы Динамо не входит
Новина українською

Киевское "Динамо" опровергло слухи, которые в последнее время сватали защитника киевлян Виталия Миколенко в европейские клубы.

С заявлением относительно игрока выступил президент киевлян Игорь Суркис:

"Киевское "Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – отметил Игорь Михайлович.

Напомним, что 20-летний защитник дебютировал за "Динамо" 20 августа 2017 года в домашнем матче чемпионата Украины против каменской "Стали" (4:1). С тех пор Виталий провел за киевлян во всех турнирах уже 64 матча (забил три гола), а также стал основным игроком национальной сборной Украины, вместе с которой вышел в финальную часть Евро-2020.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (9)
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kampodua (Київ)
23.12.2019 в 18:55
Я надіюсь в нього не довгостроковий контракт.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
23.12.2019 в 18:42
Надеюсь, что у Миколенко входит в планы расставание с ДК..
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+2
-1
ffggpl (Харьков)
23.12.2019 в 18:40
Братья Суркисы по-моему тупые извращенцы! Довели великий клуб до ручки и карьеру пацана хотят угробить теперь! Такого позорного периода, как при их руководстве Динамо не переживало никогда в своей истории!
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0
-1
ffggpl (Харьков)
23.12.2019 в 18:34
Интересно, эти "менеджеры", которые руководят Динамо, умеют делать выводы из своих же ошибок?! Ну, сколько можно на одни и те же грабли!!? Просто садо-мазо какое-то!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.12.2019 в 18:27
Вообще я верю, что Мыколенко будет рано или поздно в топ-клубе. И даже Суркисы его не сломают. Если он становится лучше в нынешнем днищенском Динамо - то ему уже ничто не может быть помехой.
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+1
-1
KDK2020 (Киев)
23.12.2019 в 18:07
жаль хлопця. це псевдо динамо - машина по знищенню перспективності у гравця будь-якого рівня. після кількох місяців тут навіть мессі вже не зможе працевлаштуватися.
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+2
0
York (Донецк)
23.12.2019 в 18:02
Соболезнования Миколенко!
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+2
0
winter (Berlin)
23.12.2019 в 17:39
На скільки років в нього контракт ? Сподіваюсь він не настільки дурний, щоб перепідписувати його. Так хоч можна буде вільним агентом піти через декілька років
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+3
0
Камонплей
23.12.2019 в 17:08
сколько уже этот вредитель перспективных игроков сгноил? да чего там перспективных. он и с взрослыми и готовыми отлично справлялся.
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+5
0

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