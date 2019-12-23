Суркис: Расставание с Миколенко в планы Динамо не входит

Киевское "Динамо" опровергло слухи, которые в последнее время сватали защитника киевлян Виталия Миколенко в европейские клубы.

С заявлением относительно игрока выступил президент киевлян Игорь Суркис:

"Киевское "Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – отметил Игорь Михайлович.

Напомним, что 20-летний защитник дебютировал за "Динамо" 20 августа 2017 года в домашнем матче чемпионата Украины против каменской "Стали" (4:1). С тех пор Виталий провел за киевлян во всех турнирах уже 64 матча (забил три гола), а также стал основным игроком национальной сборной Украины, вместе с которой вышел в финальную часть Евро-2020.