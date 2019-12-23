Динамо летом вернет из Зари Тымчика и Леднева. Иванисеня киевлян не интересует

Киевское "Динамо" планирует летом вернуть защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают на правах аренды за луганскую "Зарю".

Продавать или обменивать футболистов "Динамо" не планирует, как и не интересуется полузащитником "Зари" Дмитрием Иванисеней.

Напомним, что Тымчик выступает в составе "Зари" с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы.

Леднев защищает цвета луганского клуба с июля 2018. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол).