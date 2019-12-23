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Тарас Степаненко признан лучшим игроком Шахтера в декабре
Тарас обошел Матвиенко, Марлоса и Коваленко
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко признан лучшим игроком своей команды в декабре.
В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и в соцсетях, Тарас обошел Николая Матвиенко, Марлоса и Виктора Коваленко.
Отметим, что в декабре хавбек сыграл за "горняков" три матча, результативными действиями не отмечался.
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