Тарас Степаненко признан лучшим игроком Шахтера в декабре

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко признан лучшим игроком своей команды в декабре.

В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и в соцсетях, Тарас обошел Николая Матвиенко, Марлоса и Виктора Коваленко.

Отметим, что в декабре хавбек сыграл за "горняков" три матча, результативными действиями не отмечался.