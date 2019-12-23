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Леднев: Моя первая зарплата - 200 долларов в Динамо U-19

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек рассказал о премиях, зарплатах и прошедшем сезоне

Леднев: Моя первая зарплата - 200 долларов в Динамо U-19
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Полузащитник "Зари" Богдан Леднев выделил тройку лучших игроков нынешнего сезона УПЛ, а также рассказал о своей первой зарплате.

– Назовите тройку лучших футболистов чемпионата первой половины сезона 2019/20 (без игроков "Зари")?

– Тайсон, Пятов и, наверное, Миколенко. Он выделялся в "Динамо".

– Игроки молодежки за победу на чемпионате мира получили примерно по 30 тысяч долларов на брата. Какую самую большую премию вы получали в футболе?

– Я еще ни разу не попадал под раздачу (смеется). Нет, серьезно. Ни одной премии не получал.

– Первые заработанные в футболе деньги?

– Когда подписал контракт с "Днепром" U-19, у меня была зарплата 200 долларов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
23.12.2019 в 19:47
Кому ти чешиш , і взагалі для чого це ? Ви вже в 17-ть і без контрактів отримуєте не менше по 400 баксв.
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