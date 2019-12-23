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Русин: Очень рад вернуться домой

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард досрочно возвращается в Динамо

Русин: Очень рад вернуться домой
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин прокомментировал возвращение в столичный клуб из аренды из луганской "Зари".

"Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в "Динамо“ и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой", — сказал Русин.

Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
23.12.2019 в 20:37
Приїхала зірка на родіну зробила турнір для селян а пантів стільки як би Шева приїхав,всі хто знає його говорить одне тупий мажор
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0
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2019 в 20:22
Еще одна шавка выскочила полаять на ДИНАМО... Ходи на фейк-металлист-роддом талантов...Вылезет же какое-то чудо-кузьмич (фан "Подшипника" из Оторвиколесовки) и умничает..Тьфу....
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0
0
ffggpl (Харьков)
23.12.2019 в 19:26
Для, дальнейшего роста, Русину нужно было бы остаться в Зоре. Или уехать в Бельгию. Динамо - кладбище талантов! Сколько их уже, безвозвратно потерянных.
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-1
Просто Квашин (Харьков)
23.12.2019 в 20:28
Изучай матчасть Васек...Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов/Кубка чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в турнире клубу начислялось два очка, за ничью – одно. Также учитывались выступления в квалификации. Лучшим клубом стал мадридский "Реал" (13 трофеев). Компанию "сливочным" в топ-3 составили "Бавария" и "Барселона". Лучшим украинским клубом стало киевское "Динамо", которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира. Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте, "Днепр" – на 173-м.
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