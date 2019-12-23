Русин: Очень рад вернуться домой

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин прокомментировал возвращение в столичный клуб из аренды из луганской "Зари".

"Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в "Динамо“ и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой", — сказал Русин.

Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.