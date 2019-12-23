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Русин: Очень рад вернуться домой
Форвард досрочно возвращается в Динамо
Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин прокомментировал возвращение в столичный клуб из аренды из луганской "Зари".
"Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в "Динамо“ и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой", — сказал Русин.
Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
23.12.2019 в 20:37
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2019 в 20:22
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ffggpl (Харьков)
23.12.2019 в 19:26
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2019 в 20:28
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