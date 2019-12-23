Олимпик в сети ищет молодежные команды на следующий сезон

Донецкий "Олимпик" на официальном сайте разместил объявление, в котором сообщил, что ищет молодежные команды U-19 и U-21 для участия в чемпионате Украины следующего сезона.

"ФК "Олимпик" Донецк приглашает к сотрудничеству футбольные команды возрастных категорий U-19 и U-21 для совместного участия в Чемпионате Украины по футболу среди команд указанных возрастов!

В следующем футбольном сезоне 2020-2021 ФК "Олимпик" Донецк намерен принять участие во всеукраинских соревнованиях под эгидой УАФ среди команд U-19 и U-21.

В связи с этим, решается вопрос о привлечении к сотрудничеству действующих команд указанных возрастных категорий.

Обязательными требованиями к командам, которые готовы рассмотреть возможность участия вместе с ФК "Олимпик" Донецк в чемпионате Украины по футболу являются укомплектованный состав, персонал, а также наличие необходимой инфраструктуры.

С предложениями о сотрудничестве просьба обращаться по адресу электронной почты клуба - fcolympic2001@gmail.com" - говорится в заявлении.

Напомним, что обе молодежные команды "Олимпика" были отстранены УАФ от соревнований за участие в договорных матчах, но для участия в соревнованиях под эгидой УПЛ наличие U-19 и U-21 является обязательным критерием.