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Десна попрощалась с Богдановым
Хавбек покинул команду
"Десна" официально подтвердила расставание с полузащитником Андреем Богдановым.
Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает Инстаграм клуба.
Напомним, что ранее о разрыве трудовых отношений сообщил сам футболист.
Отметим, что в "Десну" 29-летний полузащитник пришел в январе 2019 года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Также напомним, что до "Десны" Богданов играл за польскую "Арку", в которой он выступал с января 2018-го после ухода из донецкого "Олимпика".
@andreybecks спасибо! Андрей Богданов больше не игрок Десны - сегодня Андрей и клуб прекратили сотрудничество. Впереди и у Богданова, и у Десны ещё большие победы. Андрей, спасибо за период, который ты провёл в Чернигове. Ты отличный игрок и хороший человек. Удачи!!!