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Десна попрощалась с Богдановым

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Десна попрощалась с Богдановым
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"Десна" официально подтвердила расставание с полузащитником Андреем Богдановым.

Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает Инстаграм клуба.

Напомним, что ранее о разрыве трудовых отношений сообщил сам футболист.

Отметим, что в "Десну" 29-летний полузащитник пришел в январе 2019 года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Также напомним, что до "Десны" Богданов играл за польскую "Арку", в которой он выступал с января 2018-го после ухода из донецкого "Олимпика".

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В статье: Андрей Богданов Десна (Чернигов)
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