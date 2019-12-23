Дерлис Гонсалес: Есть проблема с Динамо...

Вингер "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", все еще надеется, что ситуация с его трансфером в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон" разрешится в ближайшем будущем.

"Есть проблема с "Динамо" и с достижением соглашения. Надеюсь, эта ситуация разрешится быстро", — цитирует Гонсалеса Tigosports.com.

Ранее сообщалось о том, что парагвайцы были готовы выкупить контракт игрока, однако у "Олимпии" не хватило средств оплатить сумму, запрошенную "Динамо".

Напомним, Дерлис Гонсалес перешел в "Динамо" летом 2015-го года из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро.

Дерлис находится в аренде "Сантоса" с лета 2018 года. В этом сезоне он сыграл за команду в 18 матчах и забил 1 гол.