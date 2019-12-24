Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Александрии назвал позиции в команде, которые требуют усиления
Пока три
Владимир Шаран, главный тренер ФК "Александрия", назвал три позиции, которые в его команде требуют усиления.
По словам наставника, это опорный и крайний полузащитники, а также нападающий.
Главный тренер надеется получить кадровое усиление во время зимней паузы в УПЛ.
В то же время прощаться ни с кем из своих футболистов "Александрия" пока не планирует.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФутболNEWS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...