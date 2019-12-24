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Коуч Александрии назвал позиции в команде, которые требуют усиления

Премьер-лига
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Коуч Александрии назвал позиции в команде, которые требуют усиления
Новина українською

Владимир Шаран, главный тренер ФК "Александрия", назвал три позиции, которые в его команде требуют усиления.

По словам наставника, это опорный и крайний полузащитники, а также нападающий.

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Главный тренер надеется получить кадровое усиление во время зимней паузы в УПЛ.

В то же время прощаться ни с кем из своих футболистов "Александрия" пока не планирует.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ
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Источник:
ФутболNEWS

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