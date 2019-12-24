Премьер-лига
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Бабич разделил УПЛ на четыре группы
По турнирным задачам
Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич ответил на вопрос об уровне Премьер-лиги в 2019 году.
- На мой взгляд, чемпионат стал более ровным. Команды условно разделены на четыре группы.
В первой единоличный лидер "Шахтер", за 2-3 места борются несколько команд, в третьей группе команды, которые хотят попасть в шестерку. И в четвертой - аутсайдеры.
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Но плотность в чемпионате очень приличная. 1-2 удачные или неудачные матчи могут существенно переместить команду в турнирной таблице.
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Источник:Команда №1
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