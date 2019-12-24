Наставник Мариуполя назвал лучшие и худшие матчи своей команды

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич выделил наиболее неудачные и удачные матчи до зимнего перерыва в УПЛ.

Коуча спросили об оценке его команде за летне-осенний период чемпионата.

"Выставил бы положительную оценку, так как на фоне своих кадровых проблем и трудностей, которые у нас были, а также присутствие в составе молодежи, мы достигли достойного результата, финишировав в первой шестерке", - подытожил Бабич.

Среди наиболее неудачных матчей тренер "Мариуполя" выделяет прежде всего игру с "Ворсклой".

"Мы потеряли выездную победу на 92-й минуте игры. Не удался матч с "Карпатами", когда мы выигрывали в родных стенах 2:0, а в итоге недосчитались победы, пропустив тоже гол на 93-й минуте. По ходу чемпионата мы перестроили схему нашей игры, - говорит Бабич. - С ней у нас был только один неудачный матч - против киевского "Динамо". Было еще поражение от "Александрии", но в игре с командой Шарана были отягчающие обстоятельства - на 32-й минуте игры мы остались в меньшинстве".

Зато среди удачных матчей "Мариуполя" - противостояние с "Днепром-1".

"У нас началась хорошая серия после того, как мы перешли на другую схему, - заметил Бабич. - Было несколько хороших матчей, среди которых можно выделить и ничью с "Шахтером".