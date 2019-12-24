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Герой футбольного дня. Назарий Русин

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На возвращение форварда Динамо

Герой футбольного дня. Назарий Русин
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

29-е августа 2019-го года. Матч Лиги Европы. Квалификация. На 78-й минуте Назарий Русин получил мяч от партнера в зоне между центральной линией и штрафной площадкой (примерно посередине), вошел в штрафную, на углу шестнадцатиметровой зоны качнул защитника "Эспаньола", продвинулся ближе к линии ворот, положил корпус и с довольно острого угла классно пробил "щечкой" правой ноги в дальний нижний угол испанских ворот ... Тот гол лишь сравнял счет в матче и не помог "Зари" пройти в групповой этап еврокубка, потому что луганчане провалили второй тайм первого поединка с "попугаями". Но лично Назарию Русину та голевая атака принесла немало пользы.

Эксперты в один голос заговорили о таланте молодого форварда. Мол, так классно разбираться один в один и самостоятельно решать судьбу непростого эпизода в истории украинского футбола умели единицы среди нападающих. Бесспорно, Русин не в каждом матче показывал такую ​​выдающуюся игру, но и не исчез после этого с радаров. То есть, это была не случайность по принципу "раз в год и палка стреляет". Пять голов, два ассиста и два заработанных пенальти в 14-и матчах УПЛ, ведущая роль в команде, которую называют лучшей по уровню игры после донецкого "Шахтера" – это достойный ответ на публичную критику со стороны Александра Хацкевича, в свое время так задевшую достоинство Назария.

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Наверное, он не имел права злорадствовать относительно факта отставки белоруса, однако чисто по-человечески его понять можно. К тому же, Русин имел право не молчать, потому что свою позицию сначала определил результативными действиями в составе команды, куда боссы "Динамо" отправили игрока набираться опыта. Ближе к зиме в Киеве убедились, что пройденного пути Назарию уже хватает для того, чтобы исправно забивать в УПЛ. Хацкевич ошибался – возвращение Русина стало лишь вопросом времени.

Этот шаг следовало бы осуществить даже в ситуации без проблем с допингом у Артема Беседина. Русин – нападающий другой формации. Его козыри – это скорость, юркость, изобретательность. Беседин больше любит силовой и плотный футбол, где надо бороться и цепляться за мячи. Для любого тренера наличие двух разноплановых форвардов – изысканная роскошь, которая позволяет варьировать тактикой и применять различные модели игры. С другой стороны, при такой ситуации повышаются риски, что один из нападавших будет тратить свой талант на скамейке запасных.

Герой футбольного дня. Назарий Русин - изображение 2

Обидно, но яркие свежие примеры просиживания таланта перед Назарием Русином есть. Относительно недавно в "Динамо" не смог раскрыться Роман Яремчук, который по манере игры больше похож как раз на Русина, а не на Беседина. Не прижился Соль – форвард штрафной площадки, полностью зависимый от партнеров. Зато в отдельных матчах на позиции центрального нападающего неплохо себя проявлял Беньямин Вербич, который любит работать с мячом, играет низом, опирается на техничку и скорость. То, чем силен и Назарий Русин.

Вербич, к слову, на позиции нападающего играл при Хацкевиче. Алексей Михайличенко же рассчитывал на Артема Беседина, а в тех матчах, когда на поле выходили Соль или Родригес, только убеждался, что Артем наилучше среди всех имеющихся форвардов подходит под стиль "Динамо". Однако Алексей Александрович не руководил процессом летней подготовки к сезону, поэтому вынужден был отталкиваться от уже заложенного фундамента. Русин же возвращается в "Динамо" аккуратно под первый тренировочный сбор команды под руководством Михайличенко. И если Беседин действительно будет отстранен, Соль с Родригесом не рассматриваются тренерами как основные опции на позиции центрального нападающего, то ставка будет сделана на Назария Русина.

Герой футбольного дня. Назарий Русин - изображение 3

А это значит, что Михайличенко придется менять определенные лекала игры команды. И будет очень интересно наблюдать за тем, кто же окажется более устойчивым: Русин, который сможет немного изменить систему под себя, или же система, которая сожрет Русина, не дав ему возможности выступать хотя бы на том уровне, который был показан в составе "Зари".

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В статье: Динамо (Киев) герой футбольного дня Назарий Русин
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