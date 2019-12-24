Герой футбольного дня. Назарий Русин

29-е августа 2019-го года. Матч Лиги Европы. Квалификация. На 78-й минуте Назарий Русин получил мяч от партнера в зоне между центральной линией и штрафной площадкой (примерно посередине), вошел в штрафную, на углу шестнадцатиметровой зоны качнул защитника "Эспаньола", продвинулся ближе к линии ворот, положил корпус и с довольно острого угла классно пробил "щечкой" правой ноги в дальний нижний угол испанских ворот ... Тот гол лишь сравнял счет в матче и не помог "Зари" пройти в групповой этап еврокубка, потому что луганчане провалили второй тайм первого поединка с "попугаями". Но лично Назарию Русину та голевая атака принесла немало пользы.

Эксперты в один голос заговорили о таланте молодого форварда. Мол, так классно разбираться один в один и самостоятельно решать судьбу непростого эпизода в истории украинского футбола умели единицы среди нападающих. Бесспорно, Русин не в каждом матче показывал такую ​​выдающуюся игру, но и не исчез после этого с радаров. То есть, это была не случайность по принципу "раз в год и палка стреляет". Пять голов, два ассиста и два заработанных пенальти в 14-и матчах УПЛ, ведущая роль в команде, которую называют лучшей по уровню игры после донецкого "Шахтера" – это достойный ответ на публичную критику со стороны Александра Хацкевича, в свое время так задевшую достоинство Назария.

Наверное, он не имел права злорадствовать относительно факта отставки белоруса, однако чисто по-человечески его понять можно. К тому же, Русин имел право не молчать, потому что свою позицию сначала определил результативными действиями в составе команды, куда боссы "Динамо" отправили игрока набираться опыта. Ближе к зиме в Киеве убедились, что пройденного пути Назарию уже хватает для того, чтобы исправно забивать в УПЛ. Хацкевич ошибался – возвращение Русина стало лишь вопросом времени.

Этот шаг следовало бы осуществить даже в ситуации без проблем с допингом у Артема Беседина. Русин – нападающий другой формации. Его козыри – это скорость, юркость, изобретательность. Беседин больше любит силовой и плотный футбол, где надо бороться и цепляться за мячи. Для любого тренера наличие двух разноплановых форвардов – изысканная роскошь, которая позволяет варьировать тактикой и применять различные модели игры. С другой стороны, при такой ситуации повышаются риски, что один из нападавших будет тратить свой талант на скамейке запасных.

Обидно, но яркие свежие примеры просиживания таланта перед Назарием Русином есть. Относительно недавно в "Динамо" не смог раскрыться Роман Яремчук, который по манере игры больше похож как раз на Русина, а не на Беседина. Не прижился Соль – форвард штрафной площадки, полностью зависимый от партнеров. Зато в отдельных матчах на позиции центрального нападающего неплохо себя проявлял Беньямин Вербич, который любит работать с мячом, играет низом, опирается на техничку и скорость. То, чем силен и Назарий Русин.

Вербич, к слову, на позиции нападающего играл при Хацкевиче. Алексей Михайличенко же рассчитывал на Артема Беседина, а в тех матчах, когда на поле выходили Соль или Родригес, только убеждался, что Артем наилучше среди всех имеющихся форвардов подходит под стиль "Динамо". Однако Алексей Александрович не руководил процессом летней подготовки к сезону, поэтому вынужден был отталкиваться от уже заложенного фундамента. Русин же возвращается в "Динамо" аккуратно под первый тренировочный сбор команды под руководством Михайличенко. И если Беседин действительно будет отстранен, Соль с Родригесом не рассматриваются тренерами как основные опции на позиции центрального нападающего, то ставка будет сделана на Назария Русина.

А это значит, что Михайличенко придется менять определенные лекала игры команды. И будет очень интересно наблюдать за тем, кто же окажется более устойчивым: Русин, который сможет немного изменить систему под себя, или же система, которая сожрет Русина, не дав ему возможности выступать хотя бы на том уровне, который был показан в составе "Зари".