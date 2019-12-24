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Арбитр Балакин: Мы судим миллионеров - у меня зарплата 12 000 грн, а у них - 20 000 долларов

Премьер-лига
(3 голосов)

Сравнил зарплаты судей и игроков

Арбитр Балакин: Мы судим миллионеров - у меня зарплата 12 000 грн, а у них - 20 000 долларов
Новина українською

Украинскому арбитру ФИФА Николаю Балакину вспомнили слова судьи Сергея Лисенчука, который говорил, что в его время (2009-2015) было сложно работать, ведь приходилось судить миллионеров.

- Сейчас мы тоже судим миллионеров. В топ-командах молодые ребята - уже миллионеры. Иногда они обижаются, говорят прямо на поле: "Почему ты себя так грубо с нами ведешь?". Отвечаю им: "А вы слышали, как вы ведете себя со мной?".

У меня зарплата за игру 12 000 гривен, 3000 гривен нам дают на проезд. Если футболисты получают 20 000 долларов в месяц, то это не значит, что они имеют право так себя со мной вести. Я тоже человек. И я тоже не хочу ошибаться, чтобы потом не судить. Мне нечем будет кормить свою семью. Хочу постоянно работать. Я наиболее заинтересован в том, чтобы не ошибаться.

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Какому нормальному человеку захочется ощущать на себе все эти комментарии и давление общества? Каждый судья хочет, чтобы матчи проходили гладко, спокойно, а главное - хочет быть незаметным. Но не всегда так получается, - заявил Балакин в интервью ua.tribuna.com.

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В статье: арбитры УПЛ Николай Балакин арбитр Комитет арбитров УАФ
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Трибуна

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Комментарии (2)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.12.2019 в 13:47
Есть 2 пути. Первый судить нормально и долго, возможно с попаданием в УЕФА. А можно раз красиво и с зарплатой далеко не 12000 но и быть подстилкой ФФУ. Тут уже решает каждым сам себе
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Hunter02 (Винница)
24.12.2019 в 13:24
Так суди нормально, будеш викликатися на евроарену, там і умови інші будуть
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