Арбитр Балакин: Мы судим миллионеров - у меня зарплата 12 000 грн, а у них - 20 000 долларов

Украинскому арбитру ФИФА Николаю Балакину вспомнили слова судьи Сергея Лисенчука, который говорил, что в его время (2009-2015) было сложно работать, ведь приходилось судить миллионеров.

- Сейчас мы тоже судим миллионеров. В топ-командах молодые ребята - уже миллионеры. Иногда они обижаются, говорят прямо на поле: "Почему ты себя так грубо с нами ведешь?". Отвечаю им: "А вы слышали, как вы ведете себя со мной?".

У меня зарплата за игру 12 000 гривен, 3000 гривен нам дают на проезд. Если футболисты получают 20 000 долларов в месяц, то это не значит, что они имеют право так себя со мной вести. Я тоже человек. И я тоже не хочу ошибаться, чтобы потом не судить. Мне нечем будет кормить свою семью. Хочу постоянно работать. Я наиболее заинтересован в том, чтобы не ошибаться.

Какому нормальному человеку захочется ощущать на себе все эти комментарии и давление общества? Каждый судья хочет, чтобы матчи проходили гладко, спокойно, а главное - хочет быть незаметным. Но не всегда так получается, - заявил Балакин в интервью ua.tribuna.com.