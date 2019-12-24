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Двое украинцев - в символической сборной из самых перспективных футболистов 2019 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер и Динамо

Двое украинцев - в символической сборной из самых перспективных футболистов 2019 года
Новина українською

Виталий Миколенко из киевского "Динамо" и Валерий Бондарь из донецкого "Шахтера" попали в ежегодную символическую сборную из самых перспективных молодых футболистов европейских чемпионатов.

Символическое сборную ежегодно составляет Radio Marca.

Читайте такжеUA-Футбол составил символическую сборную полугодия УПЛ. В ней представители пяти клубов

В этом году она выглядит следующим образом:

Вратарь: Ремсдейл

Защита: МИКОЛЕНКО, БОНДАРЬ, Кейруш, Рис Джеймс

Полузащита: Мален, Тонали, Райс, Дэниэл Джеймс

Нападение: Жоау Фелиш, Холанд

Главным тренером символической сборной "назначен" Фрэнк Лэмпард.

Средний возраст игроков символической сборной - 20 лет и 237 дней.

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В статье: Испания символическая сборная Валерий Бондарь Виталий Миколенко Radio Marca
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