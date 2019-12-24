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Двое украинцев - в символической сборной из самых перспективных футболистов 2019 года
Шахтер и Динамо
Виталий Миколенко из киевского "Динамо" и Валерий Бондарь из донецкого "Шахтера" попали в ежегодную символическую сборную из самых перспективных молодых футболистов европейских чемпионатов.
Символическое сборную ежегодно составляет Radio Marca.
В этом году она выглядит следующим образом:
Вратарь: Ремсдейл
Защита: МИКОЛЕНКО, БОНДАРЬ, Кейруш, Рис Джеймс
Полузащита: Мален, Тонали, Райс, Дэниэл Джеймс
Нападение: Жоау Фелиш, Холанд
Главным тренером символической сборной "назначен" Фрэнк Лэмпард.
Средний возраст игроков символической сборной - 20 лет и 237 дней.
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