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Бабич рассказал о позициях, на которых ФК Мариуполь нужно усиление

Премьер-лига
(1 голосов)

И когда соберется вся команда

Бабич рассказал о позициях, на которых ФК Мариуполь нужно усиление
Новина українською

Наставник ФК "Мариуполь" Александр Бабич сообщил о задачах команды в УПЛ, а также о том, какие позиции требуют усиления до конца зимней паузы в чемпионате.

Прежде всего, по словам тренера, ему хотелось бы подыскать игрока на позицию первого нападающего.

"Кроме того, нужен игрок в середину поля, - говорит коуч. - Хотелось бы, чтобы по интеллекту он был, как, например, Пихаленок, который одним пасом мог отрезать нескольких соперников и сыграть нестандартно".

У ФК Мариуполь, уверяет тренер, почти все игроки на контрактах, остаются в команде и ребята из "Шахтера".

"Поэтому расставаться мы ни с кем не планируем. Наоборот, считаю, что у нас самая недоукомплектованная команда Премьер-лиги, и нам нужны новые игроки", - отмечает Александр Бабич.

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Весной "Мариуполь" будет бороться за попадание в первую шестерку.

"Борьба будет отчаянная и непростая. Календарь у нас непростой, впрочем, таким же он будет и у наших конкурентов, - видит коуч. - Все будет зависеть от того, как качественно мы проведем зимние сборы, селекцию и подготовимся к весенним матчам. Надо хорошо поработать, чтобы добиться желаемого результата.

Как добавил Бабич, команда соберется 13 января в Мариуполе. А 16-го выедет на сбор в Турцию.

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В статье: ФК Мариуполь Турция Шахтер (Донецк) Александр Бабич Александр Пихаленок сбор
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.12.2019 в 15:49
В усилении в первую очередь нуждается позиция главного тренера
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