Бабич рассказал о позициях, на которых ФК Мариуполь нужно усиление

Наставник ФК "Мариуполь" Александр Бабич сообщил о задачах команды в УПЛ, а также о том, какие позиции требуют усиления до конца зимней паузы в чемпионате.

Прежде всего, по словам тренера, ему хотелось бы подыскать игрока на позицию первого нападающего.

"Кроме того, нужен игрок в середину поля, - говорит коуч. - Хотелось бы, чтобы по интеллекту он был, как, например, Пихаленок, который одним пасом мог отрезать нескольких соперников и сыграть нестандартно".

У ФК Мариуполь, уверяет тренер, почти все игроки на контрактах, остаются в команде и ребята из "Шахтера".

"Поэтому расставаться мы ни с кем не планируем. Наоборот, считаю, что у нас самая недоукомплектованная команда Премьер-лиги, и нам нужны новые игроки", - отмечает Александр Бабич.

Весной "Мариуполь" будет бороться за попадание в первую шестерку.

"Борьба будет отчаянная и непростая. Календарь у нас непростой, впрочем, таким же он будет и у наших конкурентов, - видит коуч. - Все будет зависеть от того, как качественно мы проведем зимние сборы, селекцию и подготовимся к весенним матчам. Надо хорошо поработать, чтобы добиться желаемого результата.

Как добавил Бабич, команда соберется 13 января в Мариуполе. А 16-го выедет на сбор в Турцию.