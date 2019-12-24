Александрия арендовала у Динамо Вантуха

Динамовец Роман Вантух до конца сезона 2019/2020 будет выступать за "Александрию" на правах аренды.

Практически весь 2019 год Вантух провел в аренде в "Олимпике". За время пребывания в донецком клубе футболист провел 22 матча, отличился 2 голами.

Напомним, 21-летний полузащитник является воспитанником ФК "Львов" и "Динамо".