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Александрия арендовала у Динамо Вантуха
Хавбек из Олимпика отправился в Александрию
Динамовец Роман Вантух до конца сезона 2019/2020 будет выступать за "Александрию" на правах аренды.
Практически весь 2019 год Вантух провел в аренде в "Олимпике". За время пребывания в донецком клубе футболист провел 22 матча, отличился 2 голами.
Напомним, 21-летний полузащитник является воспитанником ФК "Львов" и "Динамо".
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Источник:ФК Динамо
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