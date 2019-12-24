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Динамо отправило в аренду в Олимпик Никиту Кравченко

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Еще один игрок Динамо отправился в аренду

Динамо отправило в аренду в Олимпик Никиту Кравченко
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22-летний универсал киевского "Динамо" Никита Кравченко до конца текущего сезона будет выступать на правах аренды за донецкий "Олимпик".

Напомним, что Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из тогдашнего "Ильичевца", и с того момента сыграл за киевлян в УПЛ 3 матча.

Отметим, что недавно "Олимпик" вернул из аренды в "Динамо" Романа Вантуха, который уже отправился в очередную аренду – в "Александрию".

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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