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Динамо отправило в аренду в Олимпик Никиту Кравченко
Еще один игрок Динамо отправился в аренду
22-летний универсал киевского "Динамо" Никита Кравченко до конца текущего сезона будет выступать на правах аренды за донецкий "Олимпик".
Напомним, что Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из тогдашнего "Ильичевца", и с того момента сыграл за киевлян в УПЛ 3 матча.
Отметим, что недавно "Олимпик" вернул из аренды в "Динамо" Романа Вантуха, который уже отправился в очередную аренду – в "Александрию".
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Источник:ФК Динамо
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