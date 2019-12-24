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Балакин: Юрий Вакс – очень сильный арбитр и психолог. А все вспоминают только удаление Гармаша

Премьер-лига
(1 голосов)

Ремесло арбитра - очень непростое

Балакин: Юрий Вакс – очень сильный арбитр и психолог. А все вспоминают только удаление Гармаша
Новина українською

Арбитр Николай Балакин рассказал о сложностях судейской работы, вспомнив эпизод с удалением Дениса Гармаша Юрием Ваксом.

"А знаете, что еще сложно в нашей работе? 100 матчей ты можешь отработать хорошо, а на 101-м провалиться. И тебе все будут это вспоминать. Тот же Юрий Вакс – очень сильный арбитр и психолог. А все вспоминают только удаление Гармаша", – сказал Балакин.

Напомним, что Вакс удалил Дениса Гармаша в матче УПЛ "Шахтер" - "Динамо" в апреле 2012 года. Тогда Денису была показана вторая желтая карточка за то, что он самовольно вернулся на поле после оказания медицинской помощи.

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В статье: Денис Гармаш Юрий Вакс Николай Балакин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
24.12.2019 в 19:21
Не, некоторые еще помнят судью Игнатова из Калуги!
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Zidane5 (Одесса)
24.12.2019 в 19:00
Одно из самых эпичных удалений и вообще моментов в укр. Классико
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