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Динамо до сих пор не полностью рассчиталось за трансфер Соля - ТаТоТаке

Премьер-лига
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Виллем еще не получил всех денег за игрока, который никак не может заиграть в Динамо

Динамо до сих пор не полностью рассчиталось за трансфер Соля - ТаТоТаке
Новина українською

Киевское "Динамо" до сих пор не рассчиталось полностью с "Виллемом II" за трансфер форварда Франа Соля, сообщает шоу "ТаТоТаке".

Суммы источник не называет, однако сообщает, что транш все еще не погашен.

Также ведущие рассказали, что наряду с Солем киевляне рассматривали варианты с форвардом Андрия Новаковичем ("Фрозиноне") и Годсвеем Доньо ("Нордшелланд").

Напомним, что киевляне купили Соля в январе 2019 года. За это время испанец сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. СМИ оценивали данный трансфер в районе 3-3,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) "Виллем ІІ" (Тилбург) Франсиско Соль Андрия Новакович Годсвей Доньо
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