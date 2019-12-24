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Динамо до сих пор не полностью рассчиталось за трансфер Соля - ТаТоТаке
Виллем еще не получил всех денег за игрока, который никак не может заиграть в Динамо
Киевское "Динамо" до сих пор не рассчиталось полностью с "Виллемом II" за трансфер форварда Франа Соля, сообщает шоу "ТаТоТаке".
Суммы источник не называет, однако сообщает, что транш все еще не погашен.
Также ведущие рассказали, что наряду с Солем киевляне рассматривали варианты с форвардом Андрия Новаковичем ("Фрозиноне") и Годсвеем Доньо ("Нордшелланд").
Напомним, что киевляне купили Соля в январе 2019 года. За это время испанец сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. СМИ оценивали данный трансфер в районе 3-3,5 млн евро.