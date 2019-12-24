Караваев: Пока есть шансы на чемпионство, будем бороться и играть до последнего

Полузащитник Александр Караваев, который пришел в "Динамо" летом этого года, рассказал, как проходила его адаптация в киевской команде.

- Александр, учитывая количество игр, проведенных за "Динамо" в осенней части сезона, можно утверждать, что переход дался вам безболезненно?

- Это было с первых дней разумеемщимся, даже особых переживаний об этом не было. В "Динамо" очень дружный коллектив, все помогали сразу, как только пришел в команду. Знакомиться не пришлось: с половиной динамовцев играл за национальную сборную, с половиной - много раз пересекался в матчах отечественного чемпионата.

- Учитывая, что на протяжении практически всей осенней части сезона "Динамо" играло два раза в неделю, усталость накопилась?

- Конечно, есть моменты, когда тяжело. Собственно тренировочного процесса нет: матч прошел на следующий день восстановление, а затем снова самолет - и очередной поединок. Но когда у тебя постоянно игры, то твой организм привыкает к такому ритму, и становится значительно легче играть.

- Есть поединок в этом сезоне, в котором команда могла достичь гораздо большего, за который стыдно перед болельщиками?

- Конечно, это первый матч против "Брюгге", в котором мы уступили с минимальным счетом (0:1). Также в этом контексте приходят в голову и поединки в чемпионате, где мы теряли очки там, где не имели права этого делать. Вспомнить хотя бы домашние матчи с "Олимпиком" (1:1), "Десной" (1:2) и "Карпатами" (1:1).

- Перейдя в "Динамо", вы сказали, что хотите стать чемпионом вместе с клубом. Задача на этот сезон не отменяется?

- Конечно, нет. Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать, когда сыграем последний тур.

- Ваши функции на поле как-то изменились после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко?

- В общем - нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы.

- "Главное - ноль сзади, а возможность забить в атаке обязательно будет". Вы сторонник этой теории?

- Не совсем, но должен согласиться, что когда ты знаешь, что позади у тебя все в порядке, то и вперед лучше играешь, и больше моментов возникает для голевых атак.

- Вы одинаково успешно играете как у обороне, так и в средней линии. А кем чувствуете себя лично вы - полузащитником или защитником?

- Сейчас комфортнее играть в защите, поскольку именно на этой позиции чаще выступаю последний год. Но если действую в средней линии, также никакого дискомфорта не чувствую, так как играл на этой позиции в течение всей профессиональной карьеры.