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Два сбора в Турции и шесть спаррингов - стали известны планы Шахтера на зиму

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки огласили планы на зиму

Два сбора в Турции и шесть спаррингов - стали известны планы Шахтера на зиму
Новина українською

Во время зимнего межсезонья "Шахтер" планирует провести два сбора в турецком Белеке.

Первый этап будет проходить с 20 по 30 января, второй - от 2 до 9 февраля. Базироваться "Шахтер" будет в гостиничном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Кроме тренировочной работы у "оранжево-черных" запланировано 6 контрольных матчей.

Даты проведения спаррингов и соперники будут известны позже.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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