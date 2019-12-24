Два сбора в Турции и шесть спаррингов - стали известны планы Шахтера на зиму

Во время зимнего межсезонья "Шахтер" планирует провести два сбора в турецком Белеке.

Первый этап будет проходить с 20 по 30 января, второй - от 2 до 9 февраля. Базироваться "Шахтер" будет в гостиничном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Кроме тренировочной работы у "оранжево-черных" запланировано 6 контрольных матчей.

Даты проведения спаррингов и соперники будут известны позже.