Балакин: Часто говорят, что арбитров не наказывают. Хорошо, давайте сделаем показательные казни

Украинский арбитр Николай Балакин рассказал о работе с бывшим главой судейского корпуса Пьерлуиджи Коллиной и нынешним "главным" Лучано Луччи.

– Какие впечатления остались от работы с Пьерлуиджи Коллиной?

– Я как раз начал судить, когда он пришел. В 2010 году поехал на сбор молодых арбитров, а в следующем году отсудил свой первый матч во Второй лиге.

Считаю, что он гений. Например, мы смотрим какой-то эпизод матча, а он точно знает, почему ты принял такое решение на поле. Он изменил менталитет судей, дал нам уверенность: "Выходи, никого и ничего не бойся. Но если я увижу, что ты не прав, то я тебя так накажу, что мало не будет". Коллина очень хорошо понимал характер ошибки. Было обидно, когда журналисты начали его прессовать.

Рад, что у меня была возможность работать с Коллиной, а теперь с Лучано. Знаю, что другие страны тоже приглашают иностранцев руководить арбитрами. К ним есть доверие, они не заангажированы. Кто может давить на Лучано? Никто.

– Что Лучи еще привнес в арбитраж Украины?

– К нам Лучано очень строг, но всегда справедлив. Если он видит, что ты на поле побоялся чего-то, дал слабину, не принял какое-то важное решение, которое было очевидным для всех, то у этого будут последствия.

Часто говорят: "Да их никто не наказывает". Хорошо, давайте сделаем показательные казни. Сколько было случаев в первой и второй лигах, когда болельщики выбегали на поле, чтобы избить арбитра. К чему мы тогда придем? Давайте еще искать, кто где живет, и жечь квартиры. Как нас еще наказывать? Ведь нам не дают игры или отправляют судить дубль, Первую лигу. Или мы должны два месяца вообще не работать? Мы что ‒ от этого научимся лучше судить?

Например, я нигде больше не работаю – только занимаюсь арбитражем. Кто хочет держать на работе человека, который постоянно в разъездах? Знаете, какая у нас сейчас логистика? Это раньше арбитры летали на матчи на самолетах. Теперь мы не можем себе такого позволить. Добираемся на поездах, автобусах или на BlaBlaCar.