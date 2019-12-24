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Будковский перешел в Десну - СМИ
Ждем официального подтверждения
Нападающий "Зари" Филипп Будковский продолжит карьеру в "Десне", сообщает ТаТоТаке.
Подробности перехода источник не сообщает, однако дав понять, что данный трансфер - решенное дело.
Отметим, что 27-летний Будковский вернулся в "Зарю" в январе 2019 года, однако в нынешнем сезоне потерял стабильное место в стартовом составе, сыграв в 16 матчах нынешнего сезона (9 в старте), в которых забил 1 гол.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
24.12.2019 в 21:33
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Hugo64 (PARIS)
24.12.2019 в 21:20
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Siren05 (Мариуполь)
24.12.2019 в 21:23
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