Будковский перешел в Десну - СМИ

Нападающий "Зари" Филипп Будковский продолжит карьеру в "Десне", сообщает ТаТоТаке.

Подробности перехода источник не сообщает, однако дав понять, что данный трансфер - решенное дело.

Отметим, что 27-летний Будковский вернулся в "Зарю" в январе 2019 года, однако в нынешнем сезоне потерял стабильное место в стартовом составе, сыграв в 16 матчах нынешнего сезона (9 в старте), в которых забил 1 гол.