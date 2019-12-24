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Будковский перешел в Десну - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем официального подтверждения

Будковский перешел в Десну - СМИ
Новина українською

Нападающий "Зари" Филипп Будковский продолжит карьеру в "Десне", сообщает ТаТоТаке.

Подробности перехода источник не сообщает, однако дав понять, что данный трансфер - решенное дело.

Отметим, что 27-летний Будковский вернулся в "Зарю" в январе 2019 года, однако в нынешнем сезоне потерял стабильное место в стартовом составе, сыграв в 16 матчах нынешнего сезона (9 в старте), в которых забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
24.12.2019 в 21:33
Для чого Ченігову те поліно ?
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Hugo64 (PARIS)
24.12.2019 в 21:20
а русин на фото причем?
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Siren05 (Мариуполь)
24.12.2019 в 21:23
Будковский за Русиным, пригнулся. Не трудно догадаться... :)
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