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Ситало и Шастал восстановились после травм

Премьер-лига
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Бухал все еще в лазарете

Ситало и Шастал восстановились после травм
Новина українською

Форвард "Александрии" Артем Ситало восстановился после травмы и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Ожидается, что к 8 января, когда команда соберется после отпуска, Артем уже будет готов работать в общей группе.

Также после небольшой операции восстановился и Дмитрий Шастал.

В лазарете "горожан" пока остается Глеб Бухал, у которого поврежден голеностоп.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Александрия" с 33 очками занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Александрия Артем Ситало
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Источник:
ТК Футбол

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