Премьер-лига
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Ситало и Шастал восстановились после травм
Бухал все еще в лазарете
Форвард "Александрии" Артем Ситало восстановился после травмы и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
Ожидается, что к 8 января, когда команда соберется после отпуска, Артем уже будет готов работать в общей группе.
Также после небольшой операции восстановился и Дмитрий Шастал.
В лазарете "горожан" пока остается Глеб Бухал, у которого поврежден голеностоп.
Напомним, что после осенней части чемпионата "Александрия" с 33 очками занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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