Допинг, а не наркотики: ТаТоТаке – о деле Беседина

Появились новые подробности в деле форварда "Динамо" Артема Беседина, который провалил допинг-тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4).

По неофициальной информации, которую озвучили ведущие шоу "ТаТоТаке", речь идет все-таки о допинге, а не о наркотиках.

"Информации сейчас очень мало, все очень секретно пока. Из того, что известно, ходят слухи, что ему грозит четыре года. Это максимальный срок, но не факт, что он будет. Люди в кулуарах говорят, что Беседин просто не проходил допинг-тест, в таком случае дают четыре года. По моей информации, он прошел допинг-тест и у него нашли запрещенные вещества.

Второй момент — часто пишут, что у него нашли определенные наркотики, так много слухов было о Срне, когда его поймали. По моей информации, это точно не наркотики. Что именно — неизвестно, но точно не наркотики", — сказал журналист Сергей Болотников.

Также журналист предположил, что речь может идти о мочегонных препаратах, которые применяются для сгонки веса.

Напомним, что УЕФА рассмотрит дела Беседина до 19 января. До того момента игрок отстранен от футбола.