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Цыганков признан лучшим игроком Динамо в декабре
В голосовании Виктор обошел Георгия Бущана и Дениса Попова
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком своей команды в декабре.
В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и в соцсетях, Виктор обошел Георгия Бущана и Дениса Попова, которые заняли второе и третье места соответственно.
Отметим, что в декабре хавбек сыграл за киевлян четыре матча, в которых забил два гола.
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