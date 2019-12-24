Цыганков признан лучшим игроком Динамо в декабре

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком своей команды в декабре.

В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и в соцсетях, Виктор обошел Георгия Бущана и Дениса Попова, которые заняли второе и третье места соответственно.

Отметим, что в декабре хавбек сыграл за киевлян четыре матча, в которых забил два гола.