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Цыганков признан лучшим игроком Динамо в декабре

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании Виктор обошел Георгия Бущана и Дениса Попова

Цыганков признан лучшим игроком Динамо в декабре
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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком своей команды в декабре.

В голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и в соцсетях, Виктор обошел Георгия Бущана и Дениса Попова, которые заняли второе и третье места соответственно.

Отметим, что в декабре хавбек сыграл за киевлян четыре матча, в которых забил два гола.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Виктор Цыганков Денис Попов
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