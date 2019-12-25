Дмитрий Иванисеня - о роли Виктора Скрипника, дебюте в сборной Украины и слухах о Динамо

Ставший за короткое время одним из лидеров "Зари" 25-летний полузащитник дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол

- На зимние каникулы вы наверняка ушли с прекрасным настроением.

- Конечно! Мы победили в важном поединке "Динамо", да и с "Шахтером" играли здорово. Увы, в самой концовке нам немного не хватило командного опыта. По итогам осенней части сезона "Заря" идет на третьем месте, поэтому все это в комплексе и позволило уйти в отпуск с отличным настроением.

- Уходящий год оказался для вас знаменательным по двум причинам: вы стали игроком основного состава "Зари" и получили вызов в национальную сборную. Что порадовало больше?

- Не могу сказать, что что-то больше порадовало, а что-то меньше. Когда я перешел в "Зарю", у меня были очень теплые эмоции. Я был счастлив, что меня пригласил такой тренер, как Виктор Скрипник. А когда получил вызов в сборную, это стало огромной радостью. Было приятно осознавать, что тебя заметили. Оценить эти два события по отдельности сложно, но каждому из них я был очень рад.

- Многие специалисты обсуждают игровую модель "Зари", применяемую Виктором Скрипником. Какова ваша роль в ней?

- Я играю "шестерку", в одного опорного. Как наш тренер говорит - это либеро для всех атакующих игроков. Я должен связывать защиту с полузащитой, и быть всегда открытым при наших атакующих действиях. Чтобы любой футболист мог через меня обыграться и мы имели возможность развернуть атаку в другую сторону.

- В том, что вы стали игроком основы, помогло ваше гармоничное внедрение в игровую схему или же доверие тренера?

- Прежде всего, связываю это с тем, что в текущем чемпионате у "Зари" сформировалась очень сильная команда. Тренерский штаб подобрал нужных игроков под эту схему, к тому же, он уделяет много внимания в работе над нашей тактикой и уровнем игры. Все в комплексе и дало такой хороший результат.

- Когда поняли, что предоставленный Виктором Скрипником шанс удалось использовать?

- Не могу сказать, что почувствовал это в каком-то определенном матче. Считаю, что с каждой игрой, в которой принимал участие, играл все лучше и лучше - в итоге и получилось, что всю осеннюю половину сезона провел на одном уровне.

- В "Заре" быстро удалось стать своим?

- Проблем с этим не было. В команде подобрался очень хороший коллектив. Каждый из ребят старается делать все для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, а атмосфера в коллективе была дружная и веселая. Со своей стороны и тренерский штаб делает все возможное, чтобы каждый игрок чувствовал себя важным звеном в команде.

- Большинство тренеров делятся на категории "диктатор" и "демократ". К какой из них отнесли бы Скрипника?

- Не знаю… Наверное, ни к какой. Его я могу охарактеризовать как тренера, который любит дисциплину и является очень сильным психологом. Ко всему этому он еще и добавляет тактические наработки.

- С кем из одноклубников обычно живете в одном гостиничном номере?

- С Владленом Юрченко. Мы с ним давние друзья, его знаю еще с академии "Шахтера". Делим не только один гостиничный номер, но еще и в раздевалке сидим рядом. Даже сейчас, находясь в отпуске, отдыхаем вместе семьями.

- Ваш прежний клуб, тбилисское "Динамо", относится к категории легендарных на постсоветском пространстве. Выступая в нем, вы это прочувствовали?

- Действительно, к "Динамо" в Грузии относятся по-особому, с высокой оценкой. От этой команды все ждут больших результатов. В этом году тбилисские динамовцы выиграли чемпионское звание, и у всех есть желание праздновать такой же успех из года в год. В Грузии считают, что самый сильный клуб в стране - это "Динамо" (Тбилиси). Именно поэтому в нем самые высокие требования к футболистам.

- Грузинский футбол до сих пор отличают высокая индивидуальная техника и комбинационная манера игры?

- Да. Хотя сам чемпионат Грузии не слишком высокого уровня, однако в нем есть индивидуально сильные игроки, которые отличаются быстрым мышлением, техникой и скоростными качествами. Не случайно много грузинских футболистов уезжает играть в разные европейские чемпионаты.

- С кем-то из легендарных личностей динамовцев Тбилиси конца 70-х - 80-х годов прошлого века познакомились?

- Такая возможность у меня была. Речь идет о Зауре Сванадзе, который в составе "Динамо" в 1981-м выиграл Кубок кубков УЕФА. Сначала он работал вторым тренером, будучи ассистентом Кахи Качарава. А после ухода последнего наставником команды был Сванадзе, при котором мы доигрывали заключительные четыре матча сезона. Уже потом в "Динамо" пришел испанский тренер Чиско Муньос, одним из ассистентов которого ныне по-прежнему является Заур Сванадзе.

- Что вас больше всего впечатлило в Грузии? Может, какие-то местные обычаи, национальная кухня или сами люди?

- Вот-вот - люди! Они в Грузии необычайно доброжелательные и гостеприимные. У них принято к гостям относиться с особой добротой и вниманием. Грузины очень любят гостей, в том числе и с других стран. Мне кажется, это качество у грузинского народа связано с тем, что в этой стране круглый год светит солнце. Поэтому и люди там такие добрые (улыбается).

- Популярные грузинские блюда и напитки - в частности, шашлык, хачапури и чачу удалось попробовать?

- Чачу не пробовал. А вот шашлык и хачапури, как и вино в умеренных количествах - да. Что и говорить, грузинская еда необычайно вкусная. Она мне очень понравилась.

- Получить вызов в национальную сборную спустя всего три месяца после дебюта в новом клубе - это дорогого стоит. Эта новость стала для вас неожиданной?

- Разумеется. Я мечтал о приглашении в сборную. Как и каждый футболист, который ставит перед собой определенные цели, засыпая ночью с одной мечтой: утром проснуться и увидеть вызов в главную команду страны. Именно так у меня и получилось. Я работал, старался и проснувшись однажды, увидел вызов в сборную.

- Как отнеслись к новичку в национальной команде?

- Отлично. В сборной очень хорошая атмосфера. К дебютанту относятся положительно как сами ребята, так и тренеры. Да и весь персонал в целом. Когда я появился в сборной, Андрей Шевченко со мной побеседовал. Я сразу почувствовал себя, как в одной большой семье.

- Наличие большого количества авторитетных тренеров и футболистов на вас не давило?

- Как-то об этом и не думал. Считаю, что если тебя в сборную вызывают - значит, ты это право заслужил. Поэтому переживать по поводу того, что кто-то именитее тебя, даже не стоит.

- От шуток и подначек одного из главных балагуров сборной - Евгения Коноплянки успели "пострадать"?

- Конечно! И не только Коноплянка - все ребята по-доброму чуть-чуть подкалывали. (Улыбается). Без этого в сборной - никак!

- Кстати, а кто ныне слывет главным балагуром в "Заре"?

- Пожалуй, Никита Шевченко, Хомченовский, Вернидуб и Чайковский. Эти ребята всегда шутят.

- Тот факт, что дебют в сборной пришелся на игру, проходившую на домашней арене "Зари" в Запорожье, стал для вас символичным. Какие были ощущения?

- Что и говорить, получилось очень круто. Сначала я дебютировал в Премьер-лиге на "Славутич-Арене", а через три месяца на ней же состоялся дебют в сборной Украины. От такого, разумеется, были только положительные эмоции! Ощущал гордость от того, что выхожу на поле в футболке сборной Украины. Было приятно, что в тот вечер на трибунах стадиона были партнеры по луганской команде и моя жена.

- Какие факторы, на ваш взгляд, должны повлиять на решение Андрея Шевченко включить вас в список футболистов сборной Украины для заявки на Евро-2020?

- Я понимаю, что наша национальная команда поставила достаточно высокую планку - как для самой себя, обыграв Португалию и выйдя в финальную часть континентального первенства с первого места, так и для ее игроков. Но несмотря на это, нет ничего невозможного. Самое главное - показывать достойный футбол, который нужен сборной. Остальное будет за тренерским штабом.

- Наверное не ошибусь, если предположу, что наиболее часто задаваемым вам за последние дней пять был вопрос о якобы заинтересованности в ваших услугах киевского "Динамо". Он вас не утомил?

- Скажу так: на данный момент я нахожусь на отдыхе в Абу-Даби. Мой контракт принадлежит "Заре", и я счастлив в этом клубе находиться. А на те вопросы, которые мне в последнее время задают, отвечаю просто: не вижу смысла комментировать какие-то слухи.

Читайте также Динамо летом вернет из Зари Тымчика и Леднева. Иванисеня киевлян не интересует

- Где намерены встречать Новый год?

- Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим.

Фото - Александр Приходько, ФК Зоря, УАФ